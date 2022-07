Fábio Vieira: «Sempre foi um sonho jogar pelo FC Porto, mas o verdadeiro sonho era a Premier League»

Fábio Vieira mudou-se este verão do FC Porto para o Arsenal e revelou estar a concretizar um sonho por poder jogar no campeonato inglês. "Sempre foi um sonho jogar pelo FC Porto quando era mais novo, mas o meu verdadeiro sonho era jogar na Premier League", assumiu em entrevista ao portal 'The Athletic'.O internacional Sub-21 por Portugal lembrou alguns dos jogadores portugueses que brilham em Inglaterra para traçar o futuro. "Estou muito feliz por estar aqui agora. Foi uma escolha fácil, o Arsenal é um clube histórico. Inglaterra sempre foi atrativa para mim. É a melhor liga do Mundo. Alguns jogadores portugueses já jogaram aqui: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Moutinho, João Cancelo. Quero seguir os seus passos", frisou o jogador, de 22 anos, antes de elogiar Ronaldo e Messi."Amo o Ronaldo e o Messi. Gosto do Messi pelo estilo de jogo. É como o meu: canhoto, algumas das qualidades são as mesmas. E o Ronaldo não por ser português, mas pelo trabalho árduo e pela mentalidade. É incrível e marca muitos golos. São jogadores incríveis. Adoro futebol ofensivo, futebol bonito. Posse, qualidade. Sou um jogador ofensivo e gosto de marcar golos também", apontou Fábio Vieira, que contou ainda o que lhe pediu Arteta."Arteta disse-me que sabe que consigo jogar como médio - a '8' ou a '10' - à esquerda e à direita. Sabem que sou um jogador versátil", afirmou, assumindo: "Prefiro jogar a '10'. É a minha verdadeira posição."