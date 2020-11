«Fake»: a reação de Ceballos aos supostos confrontos com David Luiz

Esta quinta-feira a imprensa inglesa revelou que David Luiz e Dani Ceballos se envolveram numa cena de pancadaria no treino do Arsenal e que o médio espanhol teria, inclusive, deixado o relvado do centro de treinos dos gunners a sangrar do nariz.



Horas depois de a notícia ter sido posta a circular, Ceballos recorreu à página pessoal do Twitter para reagir e, citando uma publicação do jornalista do 'The Athletic', David Ornstein, naquela rede social, escreveu que era tudo "fake" (falso).