Gabriel esteve em contacto com infetado pela Covid-19 e desfalca Arsenal por três jogos

O defesa-central Gabriel está em isolamento por ter estado em contacto com alguém infetado com o novo coronavírus e irá desfalcar o Arsenal por três jogos. O atleta canarinho de 23 anos já está a cumprir com o protocolo da Premier League.

O Arsenal, 15.º do campeonato, é adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, jogando na Luz em 18 de fevereiro e em Londres em 25.