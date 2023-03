Gabriel Jesus deve ser titular frente ao Sporting

Com o Sporting em mente, Arteta equaciona mexidas na equipa para assegurar maior frescura dos seus jogadores. Nesse sentido, segundo a imprensa inglesa, uma das alterações deve passar pelo regresso de Gabriel Jesus à titularidade.

O internacional canarinho, de 25 anos, voltou à ação com o Fulham, no passado domingo, rendendo Trossard, autor de três assistências na confortável vitória dos gunnners, por 3-0. Recuperado de uma lesão no joelho direito contraída no Mundial, o brasileiro não é titular na formação londrina desde um jogo com o Wolverhampton, disputado a 12 de novembro de 2022. Martinelli é o principal candidato à saída.