Gabriel Jesus e a mudança para o Arsenal: «Confio neste grande clube»

Gabriel Jesus, avançado que trocou o Manchester City pelo Arsenal neste mercado a troco de 45 milhões de euros, revelou ao jornal britânico 'Goal' quais os motivos para ter aceitado a oferta dos Gunners."Na minha vida, sempre gostei de bons projetos", disse o Brasileiro, acrescentando: "Quando o Edu (diretor técnico do Arsenal) falou comigo, fiquei muito entusiasmado com as ideias do clube. A forma como eles querem trabalhar e as coisas que querem conquistar."Também o timoneiro do Arsenal, Mikel Arteta, foi peça-chave para o desfecho, bem como a grandeza do clube: "Depois da conversa com o Edu, que me explicou o que o clube quer para o futuro, eu já tinha a vontade de querer vir para o Arsenal. Mas depois de ter falado com o Arteta fiquei com 100% de certezas. Porque confio nele e porque confio neste grande clube."Gabriel Jesus desfez-se em elogios ao plantel da sua nova equipa, referindo que existe muito talento no grupo de trabalho: "Há muito talento aqui, muitos bons jogadores. E jovens, como eu. Portanto estamos todos juntos nisto, como uma família. E é isto que eu quero, que sejamos uma família. Vamos jogar bem, treinar bem e no fim da temporada estou certo de que iremos ganhar troféus."O brasileiro aproveitou também para fazer algumas comparações entre Arteta e… Guardiola: "Eu já trabalhei com o Mikel (no Manchester City), portanto conheço as suas ideias e a forma como quer jogar. Creio que são similares às do Pep Guardiola e penso que isso me assenta bem. Vim para ajudar os rapazes e vou tentar aprender com eles também."Ganhar troféus não é nada de novo para o Brasileiro, visto que desde que chegou a Inglaterra, em Janeiro de 2017, oriundo do Palmeiras, o avançado já conquistou nada mais, nada menos do que quatro ligas inglesas, quatro taças da liga inglesa e uma taça de Inglaterra em seis temporadas ao serviço dos citizens. Ganhar é algo que está enraizado no ponta de lança natural de São Paulo e terá sido este um dos motivos para Mikel Arteta fazer de Gabriel Jesus a nova figura do ataque dos gunners.Na sua infância em São Paulo, Gabriel Jesus não teve muitas oportunidades de ver e aproveitar a qualidade do futebol europeu. Não obstante, sempre que havia a possibilidade, existia um jogador que o marcava mais que os outros: Thierry Henry. Gabriel Jesus cresceu idolatrando o craque francês, mas agora que se prepara para lhe seguir os passos no Arsenal, o brasileiro afirma que quer escrever a sua própria história no clube: "Quando tu te referes ao Arsenal, referes-te a Thierry Henry. O Henry é único, é um dos melhores jogadores de sempre."