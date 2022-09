Gabriel Jesus: «Fábio Vieira é um grande gajo»

Gabriel Jesus tem estado em altas no Arsenal, mas este domingo não conseguiu impedir os gunners de sofrerem a primeira derrota na Premier League esta temporada aos pés do Manchester United. Em declarações no final da partida em Old Trafford, o avançado internacional brasileiro falou sobre o português Fábio Vieira, que hoje somou os primeiros minutos oficiais com a camisola do Arsenal, sublinhando o facto de o ex-FC Porto ser "um grande gajo".