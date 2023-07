Gabriel Jesus: «Abel Ferreira é muito parecido com o Guardiola»

Gabriel Jesus esteve a recuperar de uma lesão nas instalações do Palmeiras onde teve a oportunidade de conhecer a equipa técnica do Verdão, liderada por Abel Ferreira. E o avançado brasileiro do Arsenal, que começou a carreira no clube de São Paulo antes de rumar ao Manchester City, em 2017, ficou impressionado com o treinador português."Treinei no Palmeiras e comecei a entender o porquê [dos resultados]. Conversei com o Abel Ferreira e a sua equipa técnica, o trabalho deles aproxima-se muito do que é feito na Europa, são muito capacitados", explicou o internacional brasileiro, de 26 anos, que se lesionou no Mundial do Qatar, no ano passado."O Abel é muito parecido com o Guardiola na questão da intensidade. Pelo o que falei com ele e com o Dudu, pude sentir isso. Eles querem sempre mais, querem ganhar, não importa o jogo, querem conquistar títulos e melhorar os seus números. E são pessoas incríveis", explicou no programa 'Boleiragem', da Sportv Brasil.Gabriel Jesus contou ainda que pretende voltar ao Palmeiras, mas não para terminar a carreira: "Penso voltar para jogar e conquistar mais títulos pelo clube. Não sei quando, mas vou voltar a vestir a camisola do Palmeiras", assegurou.