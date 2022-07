Gabriel Jesus oficializado no Arsenal

?? On Cloud No. 9



O Arsenal oficializou esta segunda-feira a contratação do avançado brasileiro Gabriel Jesus num "contrato de longa duração", tal como descrevem os gunners em comunicado oficial.O brasileiro, que deu os primeiros passos no Palmeiras, de onde se transferiu para os citizens em 2017 a troco de 32 milhões de euros, embarca assim para uma nova experiência em Inglaterra.Pelo Manchester City, Gabriel Jesus apontou 95 golos em 236 jogos e conquistou a Premier League em quatro ocasiões, assim como a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga inglesa em três. O avançado regista ainda 19 golos em 56 partidas pela seleção brasileira.Arteta, treinador do Arsenal, garantiu estar "muito entusiasmado" com a chegada de Jesus. "O clube fez um trabalho tremendo para contratar um jogador deste calibre. Conheço o Gabriel pessoalmente e todos o conhecemos bem, principalmente depois desta passagem pela Premier League onde tem sido muito bem-sucedido. Esta [avançado] é uma posição que tem estado no nosso radar há muito tempo e conseguimos contratar um jogador que todos queríamos".Também o diretor técnico dos gunners, Edu, se mostrou rendido às qualidades do brasileiro. "É um jogador que já admiramos há muito tempo. Tem 25 anos e é um jogador consolidado na seleção brasileira, que já mostrou um nível muito alto de forma consistente".Gabriel Jesus vai vestir a camisola número '9' no Arsenal.