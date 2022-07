Gabriel Jesus: «Quando era mais jovem seguia o Arsenal por conta de Thierry Henry»

Gabriel Jesus foi esta segunda-feira oficializado como reforço do Arsenal e, nas primeiras declarações ao site oficial dos gunners, deixou muitos elogios ao clube e a Mikel Arteta, com quem já se tinha cruzado no Manchester City, numa altura em que o espanhol era adjunto de Pep Guardiola."Ajudou-me muito [no Man. City]. Ficávamos sempre juntos no final dos treinos a treinar a finalização e outros aspetos. É uma pessoa muito inteligente e foi um jogador incrível, portanto pode ensinar a todos os jovens e a mim tudo aquilo que sabe", começou por dizer.E prosseguiu: "Quando era mais jovem seguia o Arsenal por conta de Thierry Henry. Claro que não seguia muitas equipas europeias, mas quando vi alguns dos jogadores que cá jogaram, pensei: 'Este clube é grande'. Quando joguei contra o Arsenal [pelo Man. City] estava a olhar para o Emirates e percebi que era um grande estádio. Estou muito entusiasmado por estar aqui".Questonado sobre a sua adaptação aos gunners, Gabriel Jesus confessou que conta com a ajuda dos jogadores brasileiros - Gabriel, Martinelli e, mais recentemente, o extremo Marquinhos - do plantel: "Fiquei feliz desde o dia em que soube que vir para o Arsenal era uma possibilidade. Conheço o staff, os jogadores brasileiros... sei que há muitos jogadores de topo. Estou muito feliz por estar aqui e poder ajudar", concluiu.