Granit Xhaka pode deixar Arsenal e rumar ao Bayer Leverkusen

Granit Xhaka, jogador do Arsenal, pode deixar o clube este verão. Mikel Arteta, que quer fazer mudanças para a próxima época, não vê a continuidade do médio como prioritária. Os alemães do Bayer Leverkusen já demonstraram interesse e pretendem contratar o atleta.Ainda que Xhaka seja utilizado com regularidade por Arteta, a provável chegada de reforços este verão irá fazer com que o espanhol abra mão do ex-capitão dos gunners, em alternativa a novas contratações.Recorde-se que existem fortes possibilidades depelo Arsenal na próxima época e o inglês joga nas mesmas posições que o suíço.Caso a transferência se concretize, o médio irá retornar à Bundesliga onde jogou pelo Borussia Monchengladbach durante 4 temporadas. O Arsenal pode ainda aproveitar e incluir na negociação, o talentoso extremo Moussa Diaby, que já foi sondado diversas vezes pelo emblema londrino.O Leverkusen está disposto a oferecer um contrato de longa duração ao capitão da seleção suíça, numa transferência que rondaria os 15 milhões de euros.