Guarda-redes do Arsenal 'apaga' redes sociais após insultos sobre os erros frente ao City

Alex Runarsson, guarda-redes do Arsenal de 25 anos, apagou a sua conta no Twitter depois de ser vítima de vários comentários abusivos e insultuosos na noite desta terça-feira. O islandês foi titular na derrota dos gunners frente ao Manchester City (4-1), mas assinalou uma exibição infeliz.





Logo aos três minutos, Runarsson saiu mal da baliza após um cruzamento do lado esquerdo e permitiu a Gabriel Jesus antecipar-se para abrir o marcador para os citizens. Mas o pior chegou na segunda parte, já depois do Arsenal ter conseguido empatar. Um livre de Mahrez passou entre as mãos do guarda-redes, que tentou segurar a bola que veio na sua direção, mas não conseguiu. "Parecia que estava a tentar agarrar um sabonete", escreveu a Sky Sports para descrever o lance.O jogo terminou com a eliminação do Arsenal da Taça da Liga Inglesa e os adeptos culparam Alex Runarsson. As críticas ao guarda-redes foram muitas, mas houve até quem passasse para o insulto em comentários verdadeiramente abusivos. A solução encontrada pelo islandês foi suspender a sua conta naquela rede social.