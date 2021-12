Guarda-redes do Arsenal ganhou 20 euros ao apanhar moedas atiradas por adeptos rivais

No passado dia 18 de dezembro, o Arsenal foi até ao terreno do Leeds United golear a equipa de Marcelo Bielsa por 4-1 e, como é já habitual em qualquer partida de futebol, choveram alguns objetos (e até mesmo moedas) das bancadas do Elland Road.Pois bem, quem ficou atento a isso foi Aaron Ramsdale, guarda-redes dos londrinos, que revelou esta quinta-feira, em declarações no podcast 'Fozcast' de Ben Foster, ter guardado todo o dinheiro que foi caindo perto da sua baliza."Após o primeiro golo, várias garrafas e isqueiros foram atirados para dentro do campo. Eu apanhei-os e coloquei-os de lado. Depois, começou a cair dinheiro... fui juntando na minha toalha e, no intervalo, guardei. Na segunda parte, caíram mais algumas moedas. Apanhei 17 libras [cerca de 20 euros] e ainda deixei lá algumas!", confessou ao colega de profissão que defende as cores do Watford.