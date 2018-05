O Arsenal está interessado na contratação do central grego Sokratis Papastathopoulos, atualmente ao serviço do Borussia Dortmund. O jogador poderá mesmo ser a primeira contratação dos gunners desde a chegada do treinador Unai Emery, a troco de perto de 20 milhões de euros.

Sokratis tem ainda um ano de contrato com a formação germânica, onde alinha desde 2013. Antes passou por Werder Bremen, Génova e AC Milan.

É visto como uma boa opção para ao eixo defensivo da formação londrina, onde por exemplo Laurent Koscielny é baixa durante pelos próximos 6 meses, a contas com a recuperação de uma cirurgia ao Tendão de Aquiles. O defesa de 29 anos poderá assim juntar-se a outros dois jogadores que também passaram pelos amarelos de Dortmund - Pierre-Emerick Aubameyang e Henrikh Mkhitaryan. Começa a brincadeira... Com a possível chegada de Papastathopoulos, as redes sociais viraram-se para Paul Merson, antigo jogador do Arsenal e comentador dos jogos da formação do Emirates Stadium. Merson tem alguma dificuldade em pronunciar nomes mais complicados e são da sua autoria "Islam Salami" (Islam Slimani) e "Sacary Bagna" (Bacary Sagna). Por isso são muitos os que antecipam grande complicações quando Sokratis Papastathopoulos (e que complicado é...) aterrar em Londres.

Autor: João Seixas