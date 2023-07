Há alguns anos era uma promessa do Arsenal, agora vai deixar o futebol para... tratar relvados

Em jovem, Henri Lansbury era um dos mais promissores jogadores da formação do Arsenal, a ponto de Arsène Wenger se ter referido a si como alguém que seria "um grande jogador". Contudo, tal como tantos outros casos, a vida de futebolista não correu tão bem quanto os analistas e o próprio Lansbury anteviam.Apenas fez três jogos no Arsenal, passou de empréstimo em empréstimo, antes de se firmar no Nottingham Forest, clube no qual chegou aos 145 em cinco temporadas (2012 a 2017). Dali seguiram-se passagens por Aston Villa, Bristol City e Luton Town, o último clube que representou. Aos 32 anos decidiu pendurar as chuteiras, mas por um bom motivo. Uma oportunidade de negócio que surgiu, que supera aquilo que podia conseguir no futebol. O tratamento de relvados. E que, curiosamente, apareceu na sua vida num dos momentos mais complicados nos últimos anos."Tudo aconteceu durante o primeiro confinamento, quando estava fechado em casa e comecei a interessar-me por jardinagem. Comecei a borrifar as minhas ervas daninhas com coisas tóxicas, com fertilizante tóxico. A minha mulher não ficou muito satisfeita com isso, porque tínhamos as crianças por lá a correr. Tentei afastá-los dali e ela pergunta-me 'por que não usas fertilizante orgânico?' Comecei a ver disso com um amigo meu, descobrimos uma solução e levámos isto para um outro nível", começou por dizer, ao 'talkSPORT'.E por outro nível leia-se 'Liga dos Campeões'. O negócio de Lansbury vai de vento em popa e a empresa Grass Gains já acumula vários trabalhos. "Tratámos do Fulham, do Genk e em breve vamos para o Mónaco. Estamos na direção certa. Alguns clubes locais já nos pediram e temos também tratado dos seus relvados. Quero ajudar os pequenos clubes, ajudá-los a ter um bom relvado para jogar. Não há nada melhor do que uma criança a correr num relvado com riscas. É isso que te ajuda a evoluir", acrescentou.