Ian Wright defende que o Arsenal deve pagar a Özil para sair já em janeiro

Ian Wright, lenda do Arsenal e segundo melhor marcador da história do clube londrino, defende a saída de Mesut Özil já em janeiro mesmo que para isso os gunners tenham de pagar ao médio alemão, cujo contrato termina no próximo verão e ainda não realizou qualquer jogo oficial esta época.





"Gostaria de dizer às pessoas lá de cima: dêem o dinheiro a Mesut Özil se não vão colocá-lo a jogar e sigam em frente", afirmou o antigo internacional inglês, no programa 'The Kelly and Wrighty Show', da 'Optus Sport'.Além do internacional germânico, Wright considera que outros três jogadores devem deixar o Emirates já em janeiro e que Arteta deve apostar mais nos jovens do clube. "Acho que jovens como William Saliba, Emile Smith Rowe e Joe Willock, gostaria de vê-los ter uma oportunidade. Olhamos para o Willian e simplesmente ele não está a convencer, não está a jogar bem. Porque se aposta em alguém como Kolasina? Porque se aposta em alguém como Mustafi? Prefiro ver algo diferente", apontou o antigo 'matador' do Arsenal.