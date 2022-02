Ian Wright sobre Aubameyang: «Se não estava a fazer o que devia por que renovaram?»

A saída de Pierre-Emerick Aubameyang do Arsenal não foi compreendida por todo o universo dos gunners. O avançado de 32 anos era uma peça importante no clube mas um desentendimento com Mikel Arteta acabou por reduzir-lhe o tempo de jogo e a importância na equipa. A solução encontrada foi a rescisão do contrato e o avançado seguiu a custo zero para Barcelona. Ian Wright, lenda do emblema de Londres com quase 300 jogos pelo clube, assumiu a tristeza pela saída do avançado"Não pensava que isto ia acabar assim. Pensei que ia terminar o contrato porque ainda no ano passado houve renovação. Se algo estava mal, o treinador tinha de dizer para não renovar com o jogador porque ele está a fazer 'isto e isto'. Se sabiam que ele estava a fazer coisas que não devia, por que renovaram por muito mais dinheiro e, um ano depois, o jogador vai-se embora? Não sei o que se passou entre os dois e também não estou interessado em saber mas preocupa-me qual vai ser a solução encontrada para os golos. Estou muito triste com o sucedido porque acho que o Aubameyang estava feito para o Arsenal", disse Ian Wright, no podcast Wrighty's House.