Insólito: sub-18 do Arsenal falham jogo com o Brighton depois de o autocarro ir parar... à cidade errada

A equipa de sub-18 do Arsenal, treinada pelo ex-jogador Jack Wilshere, protagonizou um momento insólito este sábado, ao enganar-se no destino do jogo. O conjunto da formação dos gunners tinha hoje agendado um encontro com o Brighton, porém, segundo a imprensa inglesa, o autocarro que transportava a equipa enganou-se e foi parar a... Bournemouth, também no sul de Inglaterra mas a mais de três horas e meia de viagem, impedindo assim a realização do jogo.Inicialmente agendado para as 12 horas, o encontro ainda chegou a ser atrasado por meia hora, mas os mais de 150 quilómetros que separam as duas cidades britânicas acabaram por motivar o adiamento do jogo para uma data a definir.