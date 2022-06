Jack Wilshere: «Fábio Vieira? Todos parecem bons no YouTube, mas ele tem algo mais»

Jack Wilshere, um dos produtos mais talentosos da formação do Arsenal, comentou esta sexta-feira a chegada do médio português Fábio Vieira por 35 milhões de euros. Em declarações à 'talkSPORT', o atual jogador dos dinamarqueses AGF Aarhus assumiu ter ido ao YouTube procurar vídeos dos melhores momentos do internacional sub-21 português.

"Vou ser honesto, ainda não tinha ouvido falar muito no Fábio Vieira então decidi procurar por ele no YouTube assim que surgiram as notícias. Parece ser um bom jogador. Todos parecem bons no YouTube, mas deu para ver que ele tem algo mais. Seis golos e 14 assistências para um médio. É impressionante", começou por dizer o internacional inglês.

E prosseguiu: "Todos nós sabemos que o Arsenal precisa de fazer algumas contratações porque estão nas competições europeias. Precisam de ter um plantel grande, por isso têm estado a mexer-se no mercado de transferências, o que é bom sinal."