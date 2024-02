Jorginho e a derrota no Dragão: «Podíamos ter feito melhor»

Jorginho, médio do Arsenal, disse a equipa londrina deveria ter feito mais para evitar a derrota () frente ao FC Porto e levar outro resultado para Inglaterra, mas frisou que a eliminatória ainda não está fechada."Preparámos o jogo de uma maneira diferente, não da forma que foi. Conseguiram jogar o futebol deles, foram agressivos e tiveram qualidade com bola, mas podíamos ter feito melhor. Está tudo em aberto, vamos ver no próximo jogo. Acredito que faltou um pouco de entendimento sobre as situações do jogo. A equipa do FC Porto estava compacta no meio e tentámos jogar muito curto. Se tivessemos opções podiamos ter criado mais. Foi o que foi", disse o médio internacional italiano, de 32 anos, acabnado também por falar de Fábio Vieira, que ficou no banco no regresso ao Estádio do Dragão."O Fábio é um menino sensacional, trabalhador e de quem toda a gente gosta. Desejamos-lhe o melhor porque trabalha todos os dias e quer melhorar. Na lesão todos ficámos tristes por ele, mas agora deu a volta e pode voltar a ajudar a equipa."