Londres acordou debaixo de neve, há voos atrasados, mas Arsenal... traz pontualidade inglesa

Londres acordou debaixo de neve e, como muitas regiões do Reino Unido, registou temperaturas negativas recorde para a época, comparativamente com as últimas décadas. Ora, isto causou constrangimentos um pouco por toda a Inglaterra, nomeadamente nos voos que partem esta quarta-feira da capital.



Muitos deles, nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, foram atrasados - alguns cancelados -, mas até ver, aquele que tratará o Arsenal até Lisboa, via Stansted, não sofreu qualquer alterção: o ZT 4551, operado pela Titan Airways, aterrará em Portugal às 18h15, meia-hora antes de Mikel Arteta e um futebolista dos gunners fazerem a sua antevisão no José Alvalade. Pontualidade... inglesa!