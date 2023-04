Maitland-Niles confirma saída do Arsenal após duas décadas: «Altura de encontrar uma nova casa»

O lateral inglês Ainsley Maitland-Niles confirmou que está de saída do Arsenal no final da temporada, depois de ter representado os gunners durante duas décadas. O jovem chegou à academia em 2003, com seis anos - atualmente tem 25 -, e passou por vários empréstimos, acabando por nunca se conseguir afirmar na equipa principal dos londrinos."Tem sido uma bela jornada [no Arsenal], mas agora chegou ao fim. Está na altura de começar de novo e de encontrar uma nova casa. Estou entusiasmado por isso mas, ao mesmo tempo, ainda não estou com a cabeça no lugar por tudo o que está a acontecer no Southampton", começou por referir ao 'The Athletic'.Maitland-Niles, emprestado aos saints até final da presente temporada, altura em que o seu contrato com o Arsenal também termina, garantiu que o lugar que a sua equipa atual ocupa na tabela da Premier League - é o 'lanterna vermelha' com apenas 24 pontos - é motivo para preocupação."Estou totalmente focado em tentar ajudar a equipa a ficar na Premier League. Tento estar positivo no dia a dia e [ajudar a] ganhar jogos. À medida que o final da temporada se aproxima, vou poder pensar em outras coisas. Neste momento, estou focado no futebol e na tarefa que temos em mãos", acrescentou.Questionado sobre o seu futuro, o inglês, de 25 anos, optou por deixar tudo em aberto, mas não escondeu o carinho que tem pelo Southampton. "É um ótimo clube para se estar, evoluir e somar alguns minutos. Claro que se fizessem uma oferta, ficaria mais do que feliz em ficar", rematou.Refira-se que ao longo da sua passagem pelo Arsenal, Maitland-Niles foi emprestado a Ipswich, West Bromwich, Roma e, agora, Southampton.