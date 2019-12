Marcelino viaja para Londres

A imprensa espanhola dá conta da viagem de Marcelino Toral para Londres e aponta o ex-técnico do Valencia ao comando do Arsenal. Marcelino é o favorito de Raul Sanllehi, responsável pelo futebol dos gunners, para suceder ao compatriota Unai Emery, mas não reúne consenso. Edu, diretor técnico, prefere Patrick Vieira, com quem jogou no Arsenal e que agora orienta o Nice. Arteta, Kovac e Allegri também estão na lista.