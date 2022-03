Martinelli lembra ida de Ronaldo para o Corinthians: «Foi como se Cristiano voltasse ao Sporting»

Gabriel Martinelli, avançado do Arsenal, falou em entrevista à 'ESPN Brasil' sobre a adaptação aos gunners, "um salto gigante" para um jovem de, na altura em que chegou, 18 anos. O brasileiro referiu ainda a idolatria por Ronaldo Nazário e lembrou o período em que coincidiram no Corinthians, explicando que o avançado ter ido para o 'timão' foi como se Cristiano Ronaldo regressasse ao Sporting."A minha inspiração? Ronaldo [Nazário]. Só a alcunha 'Fenómeno' já diz tudo. Quando eu estava no Corinthians, ele também lá estava. Quando ele chegou, foi como se o Cristiano Ronaldo voltasse para o Sporting. Marcou-me bastante. Naquela época eu até usava a camisola '9'", explicou o brasileiro, que assumiu estar feliz no Arsenal."Foi um salto gigante para mim. Morava em Itu, e vim jogar para o Arsenal e estou a morar em Londres. Foi um pouco complicado, mas a minha família esteve sempre comigo, ajudaram-me em todos os momentos. O Arsenal é uma equipa gigante. Se puder, fico aqui a minha vida inteira. Quero conquistar títulos com estes adeptos maravilhosos e com os meus companheiros", garantiu.Martinelli deixou ainda muitos elogios ao plantel dos gunners. "Temos um grupo jovem, muito tempo pela frente e jogadores com muita qualidade. Acho que vamos conquistar coisas grandes. O nosso foco é a Liga dos Campeões. Lutar pelo 'top-4' da Premier League. Um clube como o Arsenal tem de estar na Champions", rematou.