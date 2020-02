Martinelli: «Ronaldo é o maior talento do século XXI»

Gabriel Martinelli tem sido uma das revelações da temporada na Premier League. O extremo do Arsenal, que soma 10 golos e quatro assistências em 23 jogos, confessou, em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', que esteve perto de rumar ao Barcelona e que tem por ídolo nada mais nada menos do que... Cristiano Ronaldo.





"O meu ídolo é Cristiano Ronaldo. Admiro-o muito pela sua força de vontade, a forma como trabalha... pelos prémios coletivos e individuais que já conquistou. É o maior talento do século XXI, um jogador que nunca está satisfeito com o que tem, quer sempre mais. É o que desejo para mim: sempre a conquistar coisas. É um grande exemplo", confessou o brasileiro, de 18 anos, que reconheceu ter estado próximo de assinar pelo Barcelona antes de rumar à Premier League."Antes da Copinha, no Brasil, treinei-me durante 15 dias com o Barcelona. Passei grandes momentos, aproveitei e dei o melhor de mim. Adorei a forma como eles treinam, conhecer a estrutura do clube, a cidade... foi um sonho", lembrou, recordando: "Treinei-me com Ansu Fati e tornámo-nos amgios. Ele ajudou-me imenso e agora está na equipa principal. Merece tudo o que lhe tem acontecido. Depois do período de treinos, regressei ao Ituano, disputei a Copinha e fui direto para o Arsenal."A vida em Inglaterra tem sorrido ao jovem canarinho, apesar das dificuldades. "A mudança foi difícil. Chegar a Inglaterra é complicado mas tinha uma motivação importante: ia jogar pelo Arsenal. É o melhor campeonato do Mundo e surpreendo-me em cada jogo, com os estádios, o público, o estilo de jogo. Todas as equipas atacam e jogam com grande intensidade", finalizou.