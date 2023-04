Mertesacker: «Treinei o Arsenal durante três semanas e foi o choque da minha vida»

Per Mertesacker, antigo jogador que representou o Arsenal entre 2011 e 2018, recordou a curta passagem pelo banco dos gunners em 2019/20, numa entrevista ao 'The Sun'. Pouco mais de um ano depois de terminar a carreira de futebolista, o ex-internacional alemão assumiu a equipa principal dos londrinos de forma interina, após a saída de Unai Emery. No entanto, a experiência não foi a melhor."Estive três semanas no comando da equipa com Freddie Ljungberg, quando Unai Emery saiu e foi o choque da minha vida. Foi assoberbante para mim e rapidamente percebi que treinar não era algo que eu queria seguir, por isso fiquei muito feliz por voltar ao meu trabalho de responsável pela academia", assumiu o ex-internacional alemão, atualmente com 38 anos, que é diretor da academia do Arsenal desde 2018.Mertesacker elogiou ainda o desempenho de Mikel Arteta - seu antigo companheiro de equipa - no banco dos gunners. "Mikel [Arteta] teve uma tarefa bastante dura quando chegou. Ele quis desenvolver a equipa com base em valores para estabelecer novos padrões para o clube. Ele mudou claramente a direção do clube e levou-o a uma posição maravilhosa de poder lutar pelo título. A forma como lidou com alguns jogadores e como definiu os padrões tornou tudo muito mais fácil para mim", destacou.