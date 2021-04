Michael Owen: «O Arsenal é uma equipa mediana da Premier League»

A derrota caseira com o Liverpool deixou o Arsenal no 10.º lugar da Premier League e já com sete pontos de atraso relativamente à zona de acesso às competições europeias. Mas mais do que isso, os gunners estão bem longe do topo e da possibilidade de lutarem pelo título inglês, algo que vem sucedendo há várias temporadas.





Michael Owen não tem dúvidas de que a equipa londrina está longe do que era no início da década de 2000. "Como a grande maioria das pessoas, quando penso no Arsenal penso num candidato ao título. Foi assim que fui criado. O Arsenal é um grande clube, mas a nossa geração tem uma opinião melhor do que aquilo que são na realidade, afirmou, em declarações à Premier League Productions.O antigo avançado e internacional inglês considera mesmo que os gunners não impõem o respeito de outrora e não prevê que num futuro próximo o cenário possa mudar. "São medianos. Estão em décimo lugar na liga, não é? Então são uma equipa média da Premier League. Nos últimos 15 anos têm sido uma boa equipa, mas isso não é suficiente. Tiveram sucesso quando conquistaram títulos inacreditáveis. Estavam sempre na luta e pensavas 'uau, temos que ganhar ao Arsenal!'. Agora se alguém olhar para os jogos pensa para si mesmo que não é um adversário difícil. Neste momento são uma equipa mediana da Premier League. É isso que a classificação diz. Pode ser difícil para os adeptos do Arsenal engolirem isso, mas é o que eles são e o Arteta tem um trabalho enorme pela frente", justificou.