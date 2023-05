Mikel Arteta recruta reforço canino

É reforço confirmado e até já treina com o plantel principal. Com o título praticamente entregue ao Man. City, o Arsenal já prepara a próxima época e Mikel Arteta não perdeu tempo para recrutar a primeira ‘cara’ nova: chama-se Win [vitória, em português]... e é um Labrador castanho.

Revela a imprensa inglesa que o afável cão tem sido presença habitual no centro de treinos dos londrinos no último mês e terá a função de ajudar os jogadores a aliviar os níveis de stress. O cão pertence a uma funcionária do clube e é bastante popular entre o plantel, o que levou Arteta a decidir ‘promovê-lo’ à equipa principal. E não se pense que é uma simples brincadeira. Win tem um plano de treino próprio e direito a ementa confecionada pelo ‘chef’ do clube.

Este é mais uma das curiosas estratégias de Arteta para ajudar ao espírito da equipa. O espanhol já reproduziu a ‘You’ll Never Walk Alone’ nos treinos de preparação para uma visita ao Liverpool e pôs uma lâmpada no balneário para transmitir boas energias.