Nicolas Pépé e a "barreira linguística" com Arteta: «Tem sido uma época difícil para mim»

Nicolas Pépé lamentou esta segunda-feira a falta de oportunidades que tem tido esta temporada no Arsenal. Contratado ao Lille, no arranque da temporada 2019/20, por 80 milhões de euros (valor recorde na história dos gunners), o extremo de 26 anos tem tido dificuldades em conseguir um lugar no onze inicial de Mikel Arteta, assumindo que a "barreira linguística" que existe com o treinador tem sido um obstáculo à sua total adaptação ao clube londrino."Estou focado no quão bem vamos continuar até ao final da temporada e em conquistar o objetivo principal do clube, que é a qualificação para a Liga dos Campeões na próxima época. Depois veremos o que acontece. Tem sido frustrante não jogar. Nenhum jogador gosta de não jogar mas tenho de respeitar as decisões do treinador. Quando a equipa está a ganhar é difícil para um treinador fazer alterações. Mikel [Arteta] explicou-me isso e eu sei o quão tenho que trabalhar no duro para conseguir somar mais minutos. O treinador sabe o que eu penso e o quão tenho trabalhado. É também um pouco de falar de comunicação. Às vezes não é fácil comunicar com a barreira linguística que existe. Tem sido uma época difícil para mim", assumiu, em declarações citadas pela imprensa desportiva inglesa.