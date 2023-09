Nketiah na lista de Southgate

Eddie Nketiah, avançado do Arsenal, e Levi Colwill, central do Chelsea, foram convocados pela primeira vez para a seleção inglesa. Southgate revelou a lista de 23 jogadores para o duelo de qualificação frente à Ucrânia, a 9 de setembro), e o particular diante da Escócia (dia 12). O técnico manteve o voto de confiança em Henderson e Maguire. O médio mudou-se para o Al Ettifaq, enquanto o central ainda não somou qualquer minuto esta época no Man. United. Sterling é ausência. "Ele não ficou muito contente", admitiu Southgate.