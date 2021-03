Novo possível episódio de indisciplina de Aubameyang: saiu do estádio antes do previsto

Aubameyang não entrou em campo para defrontar o Tottenham, por motivos disciplinares - segundo a imprensa inglesa chegou atrasado à concentração - e agora o site 'The Athletic' revela outro possível incidente ocorrido com o capitão dos gunners, no mesmo jogo.





Enquanto o treinador Mikel Arteta depois do encontro garantia aos jornalistas que tudo estava "resolvido", o jogador abandonava o estádio, 23 minutos depois do final da partida, sem participar no aquecimento habitualmente é feito pelos jogadores que ficam no banco, como foram os casos de Hector Bellerín, Pablo Marí ou Robert Holding.Não se sabe, porém, se Arteta lhe tinha dado autorização para sair mais cedo.