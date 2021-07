Nuno Tavares já fala como jogador do Arsenal: «Sinto que as pessoas me querem aqui»

Nuno Tavares foi este sábado oficializado como reforço do Arsenal e apresentou-se aos adeptos do emblema londrino em declarações ao site oficial dos gunners. "Sou rápido, sou bom a rematar com o pé direito, mas sou canhoto. Posso driblar, improvisar. São as minhas grandes qualidades, a minha técnica. Mas tenho outras qualidades e vou encontrar ainda mais neste clube", começa por referir o antigo lateral-esquerdo do Benfica.





O internacional sub-21 português não esconde a expectativa pelo novo desafio na carreira e mostra-se ansioso para começar a trabalhar em Londres. "Estou muito entusiasmado porque é um grande clube e para mim, como jovem, é um prazer estar aqui. Quando terminei a temporada, o meu agente disse-me que o Arsenal estava interessado. Fiquei imediatamente feliz, a sonhar com isso e falei logo com a minha mãe. Estava muito animado por poder estar aqui e agora estou muito feliz".Nuno Tavares refere ainda que tem sentido grande apoio da parte dos responsáveis do Arsenal. "O treinador [Arteta] e o diretor [Edu] ajudaram-me muito. Falam comigo muitas vezes, ligam-me e sinto que as pessoas me querem aqui. Gosto disso, porque preciso de sentir essa força e sou muito grato por isso", pode ler-se.