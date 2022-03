O motivo que levou o Arsenal a usar calções e meias vermelhas frente ao Watford

O Arsenal surpreendeu os seus adeptos ao receber o Watford, no último domingo, em jogo da 28.ª jornada da Premier League, com um equipamento totalmente vermelho. Ao contrário do que é habitual, os gunners entraram em campo com uns calções e meias totalmente vermelhas, trocando-os pelos habituais calções brancos e meias às riscas vermelhas e brancas.

Esta alteração no equipamento principal da equipa apanhou os adeptos dos gunners de surpresa, sem saber o motivo que despoletou tal alteração, uma vez que o Watford entrou em campo de amarelo e preto, cores que não coincidiam com o equipamento do Arsenal.

Pois bem, de acordo com o 'Football London' esta alteração no equipamento do Arsenal no último encontro da Liga foi, sobretudo, uma jogada de marketing, com um 'dedo' da Adidas, patrocinador dos equipamentos dos gunners, que contou com o aval dos jogadores.

Apesar de os calções brancos e as meias às riscas estarem esgotados, tanto na loja online do site oficial do clube como no site da Adidas, a mesma fonte adianta que esta alteração não teve como principal propósito o aumento de vendas do equipamento principal do Arsenal, mas sim com o facto de o clube londrino estudar a possibilidade de poder entrar mais vezes em campo na próxima temporada totalmente de vermelho.



No capítulo desportivo propriamente dito, o Arsenal conquistou os três pontos com um triunfo por 3-2.