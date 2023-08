O penálti perfeito de Fábio Vieira que deu a Community Shield ao Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chamado a converter o penálti que podia dar a conquista da Community Shield ao Arsenal , Fábio Vieira demonstrou nervos de aço e, com uma cobrança perfeita, bateu o guarda-redes Stefan Ortega e deu o primeiro título da época aos gunners desta forma. O tento do português, da marca dos onze metros, foi o ponto decisivo numa final na qual os londrinos se salvaram da derrota com um golo aos 90'+11.