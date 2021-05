Obra em casa de jovem estrela do Arsenal está a deixar os vizinhos com os cabelos em pé

Os vizinhos de Bukayo Saka estão muito aborrecidos com o jovem jogador do Arsenal. Tudo por causa de uma obra que o defesa está a fazer na sua mansão, avaliada em 2,6 milhões de euros.







Outro mostrou-se mais descontraído. "Se ele continuar a marcar pelo Arsenal, por mim não há problema..."







O internacional inglês, de 19 anos, está a construir um campo de futebol, com balneário, e a obra implica o nivelamento do jardim. O problema é que a terra excedente foi colocada à porta e os vizinhos estão irritados com a situação, pois têm uma pilha de terra na rua.Um dos vizinhos, citado pelo jornal 'The Sun' explicou. "Esta obra está a causar uma verdadeira monstruosidade. É horrível e muitos vizinhos não estão satisfeitos com isto."