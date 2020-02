Pablo Marí: Do Maracanã para o... Boreham Wood’s Meadow Park

O central Pablo Marí trocou recentemente o Flamengo pelo Arsenal. Depois de brilhar forte na equipa comandada por Jorge Jesus e atingir a glória mundial, com as conquistas da Taça Libertadores e do Brasileirão, foi negociado com o Arsenal e deu mais um passo positivo na carreira.

Enquanto se adapta à nova realidade na equipa do treinador Mikel Arteta, vai alinhar pela equipa de Sub-23 dos londrinos. Foi, de resto, isso que aconteceu na segunda-feira à noite, na derrota por 2-1 frente ao Chelsea.

O mais interessante desta fase de adaptação do craque é o facto de Pablo Marí ter deixado há poucos dias de alinhar no Maracanã, estádio gigantesco e icónico do futebol mundial, para alinhar no modesto Boreham Wood’s Meadow Park, com capacidade máxima para mil pessoas.

Uma mudança drástica e que não parece ter incomodado o central, que de acordo com quem viu o jogo, passou o teste com distinção.

"Marí deixou uma boa primeira impressão e parecia calmo com a posse da bola", escreveu o jornalista Rich Jones.