Palestra de Unai Emery cancelada devido a reações negativas dos alunos

Unai Emery, treinador do Arsenal, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, viu esta quarta-feira a palestra que ia dar numa universidade em Londres ser cancelada, devido às reações negativas de alguns alunos.

"É com muito arrependimento que informamos que já não podemos manter a apresentação de Unai Emery aos estudantes na sexta-feira", informou esta quarta-feira a University Campus of Football Business (UCFB).

A UCFB explica que houve "numerosas reações negativas direcionadas ao senhor Emery quando o seu convite foi anunciado".

O treinador espanhol tem vindo a ser contestado pelos adeptos do Arsenal, que não vence há seis jogos. Os 'gunners' ocupam o oitavo lugar da Liga inglesa, com 18 pontos, tendo empatado no último sábado em casa frente ao Southampton (2-2).

Na Liga Europa, os londrinos lideram o grupo F, com 10 pontos, mais quatro do que os alemães do Eintracht Frankfurt e os belgas do Standard Liège. O Vitória de Guimarães é quarto classificado, com um ponto.