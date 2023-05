Para reduzir a tensão: Arteta 'convoca' cão para os treinos do Arsenal

Numa altura em que a situação do Arsenal na luta pelo título da Premier League está cada vez mais difícil - o Manchester City precisa de apenas uma vitória em três jogos para ser campeão -, Arteta vai tentando de tudo para dar motivação e levantar a moral aos jogadores e, por isso mesmo, os treinos da equipa inglesa têm contado com uma presença muito especial nas últimas semanas.Segundo explica o 'The Times', Arteta tem recorrido à motivação de um 'reforço'... animal: um cão chamado Win ('Ganhar' ou 'vitória', em português), que tem andado pelas imediações do centro de treinos do Arsenal.A mesma fonte garante ainda que esta decisão está relacionada a um estudo recente, que diz que "dar festas a um cão pode ter um efeito calmante e reduzir os níveis de stress".O Arsenal, refira-se, visita o Nottingham Forest (sábado, pelas 17h30) e recebe o Wolverhampton (no último domingo deste mês, dia 28, pelas 16h30) nos últimos dois jogos na Premier League. Os gunners já garantiram o 2.º lugar do campeonato inglês.