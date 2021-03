Polícia britânica visitou jogadores do Arsenal em casa após o segundo jogo com o Benfica

Jogadores e funcionários do Arsenal receberam visitas da polícia britânica nas suas casas após o jogo com o Benfica da 2.ª mão dos 16avos de final da Liga Europa disputado em Atenas, na Grécia, a 25 de fevereiro, revela esta segunda-feira o ‘The Athletic’.





A ‘inspeção’ aconteceu no início deste mês, numa altura em que os elementos do clube londrino que viajaram para a Grécia estavam obrigados a cumprir quarentena de 10 dias ou apresentar um teste negativo ao 5º dia de isolamento até poderem desconfinar, de acordo com o programa definido pelo governo britânico face à Covid-19.Segundo o ‘The Athletic’, atletas e funcionários dos gunners "estavam a cumprir as regras" mas "ficaram perplexos" face ao "intenso nível de monitorização" a que foram sujeitos, tendo em conta que os membros da comitiva que viajou para a Grécia "realizaram cinco testes em oito dias antes do regresso a Inglaterra". "Os jogadores partilharam mensagem no WhatsApp e ficaram surpreendidos pelo facto de os polícias aparecerem à porta de casa", descreve o ‘The Athletic’.O portal britânico dá ainda conta de que o Arsenal foi o único clube inglês a sofrer este "rigoroso controlo" por parte das autoridades, algo que não se verificou com outras equipas que também disputaram jogos de competições europeias fora do Reino Unido no mesmo período como Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Tottenham.