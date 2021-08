Ramsdale muito perto de rumar ao Arsenal

De acordo com a imprensa britânica, o Arsenal estará muito próximo de contratar o guarda-redes Aaron Ramsdale. Depois de já terem adquirido o passe de Ben White ao Brighton, os gunners procuram agora um jogador que possa disputar o lugar com Bernd Leno, surgindo o guardião do Sheffield United bem colocado nessa corrida.





Segundo 'Football London' o internacional inglês tem sido um alvo permanente do clube londrino durante o verão e, apesar de já terem visto duas propostas recusadas, o Arsenal parece ter chegado finalmente a acordo, pagando cerca de 28 milhões de euros, que podem chegar a 30M€ através de variáveis.Com a descida de divisão do Sheffield United na época passada, o desejo de se manter no mais alto nível do futebol inglês pode pesar na decisão de Ramsdale em rumar ao Arsenal.