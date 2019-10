Real Madrid recusa proposta do Arsenal por Ceballos

Dani Ceballos deixou o Real Madrid no último mercado de transferências e foi emprestado ao Arsenal com a perspetiva de jogar com mais regularidade. Umas vezes a titular, outras a partir do banco de suplentes, a verdade é que Ceballos tem demonstrado todo o seu potencial e as boas exibições colocaram-no também noutro patamar na selecção espanhola. A equipa londrina está empenhada em agarrar Ceballos e já fez uma proposta pelo médio espanhol, que acabou por ser… recusada.





Os responsáveis do Arsenal ofereceram cerca de 30 milhões de euros, mas os merengues exigem 35 milhões. As duas partes têm até Julho para chegarem a um entendimento, altura em que Ceballos termina o período de empréstimo. Ainda assim, é conhecida a tensa relação entre Ceballos e e o técnico Zinedine Zidane, pelo que o mais provável é que o médio, de 23 anos, continue sem espaço no plantel merengue na próxima época e tenha que dar outro rumo à sua carreira. O Arsenal está na linha da frente.