Ryanair provoca Arsenal e vende a bordo "verdadeiras lágrimas gunner" engarrafadas

Limited edition made with real Gunner tears. pic.twitter.com/IIP3bW63RD — Ryanair (@Ryanair) April 26, 2023

Aproveitando o mau momento por que passa o Arsenal, a Ryanair fez uma publicação nas redes sociais que tem feito as delícias de muitos seguidores da companhia aérea de baixo custo irlandesa.Na foto vê-se o youtuber KSI no interior de um avião com uma garrafa contendo "lágrimas" dos adeptos do Arsenal. "Uma edição limitada feita com verdadeiras lágrimas gunner", explica a Ryanair, garantindo que o produto está "disponível apenas a bordo".Recorde-se que a pesada derrota do Arsenal diante do Manchester City deixou os gunners em maus lençóis no que diz respeito à luta pela Premier League.Os citizens, que têm menos um jogo, dependem agora de si próprios para revalidarem o título, isto depois de a equipa de Mikel Arteta ter liderado o campeonato durante largas semanas.