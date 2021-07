Sambi Lokonga é reforço do Arsenal

O médio belga Albert Sambi Lokonga deixou o Anderlecht e é reforço do Arsenal, anunciou esta segunda-feira o clube da Premier League, referindo que o jogador assinou um contrato de "longa duração".

"Estamos muito satisfeitos por o Albert ter assinado connosco, ele originou muito interesse e foi um alvo importante para nós. Esperamos que ele continue seu progresso no clube", afirmou Edu, diretor desportivo do Arsenal.

O clube londrino não revelou os termos do negócio, salientando apenas que o médio assinou um contrato de "longa duração", mas diversos meios de comunicação locais apontam para uma transferência de cerca de 22 milhões de euros e um contrato até 2026.

O jovem, de 21 anos, reforça o Arsenal, clube que conta com os portugueses Nuno Tavares e Cédric Soares no plantel.