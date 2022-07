Smith Rowe: «Fábio Vieira é muito parecido com o Bernardo Silva»

Fábio Vieira prepara-se para cumprir a primeira temporada ao serviço do Arsenal, assim como o seu primeiro ano na Premier League. E, para quem não está tão familiarizado com a qualidade do médio internacional sub-21 português, Emile Smith Rowe fez questão de apresentar o cartão de visita do ex-FC Porto aos adeptos do Arsenal.

"Fábio Vieira é muito parecido com o Bernardo Silva. Tem muita qualidade no passe, o pé esquerdo dele é muito bom e ele gosta tanto de criar oportunidades de golo como ser ele mesmo a finalizá-las. Já tive a oportunidade de jogar contra ela a nível internacional, por isso estou capacitado para falar sobre ele e penso que os nossos adeptos deveriam estar realmente entusiasmados [com ele]. No Euro de sub-21, Portugal derrotou-nos por 2-0 e ele esteve a um nível inacreditável nesse jogo", começou por dizer o jovem internacional por Inglaterra, em entrevista ao 'Evening Standard'.

Smith Rowe sabe que a concorrência pela titularidade no meio-campo do Arsenal está mais forte esta temporada, mas ainda assim mostrou-se disponível para assumir outras funções se o espanhol Mikel Arteta assim desejar. "Quando és um jogador ainda jovem, tu não queres muito saber em que posição jogas, apenas queres estar a jogar. Estou disponível para tudo o que o míster pedir, vamos ver o que irá acontecer", rematou.

Já sobre Gabriel Jesus, outro dos reforços mais sonantes dos gunners para 2022/23, Emile Smith Rowe sublinhou a qualidade do ex-Manchester City, afirmando que a "mentalidade vencedora" que o brasileiro traz do período nos citizens poderá ser muito importante para a sua nova equipa. "Ele tem estado fantástico desde que chegou à equipa, parece que já aqui está há alguns anos. Todos sabem o quão bom ele pode ser e mal posso esperar para começar a jogar com ele. O Manchester City é um grande clube e recentemente ganhou muitos títulos. Será muito bom se ele conseguir trazer um pouco dessa mentalidade vencedora para a equipa e ajudar-nos", terminou.