Takehiro Tomiyasu lesionou-se frente ao Sporting e não volta a jogar esta época

Más notícias para o Arsenal nesta fase final da temporada. O japonês Takehiro Tomiyasu sofreu uma lesão grave no joelho direito diante do Sporting, na passada quinta-feira, em jogo da 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, foi operado esta terça-feira e não vai voltar aos relvados antes de 2023/24.De acordo com o comunicado do Arsenal, exames posteriores aos feitos numa primeira instância revelaram uma gravidade superior àquela que se esperava, tendo o defesa japonês de 24 anos sido já apurado esta terça-feira. Segue-se um longo período de recuperação que, esperam os gunners, terminará a tempo de integrar a pré-temporada de 23/24.