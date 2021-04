Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira apoiam dono da 'Spotify' na compra do Arsenal

Thierry Henry, Dennis Bergkamp e Patrick Vieira, todos antigas estrelas do Arsenal, juntaram-se ao sueco Daniel Ek, dono da plataforma de música 'Spotify', na tentativa de comprar os gunners. A notícia é avançada pelo jornal 'The Telegraph'.





Os adeptos estão muito descontentes com a gestão do atual dono, o empresário norte-americano Stan Kroenke, sobretudo depois de o clube ter entrado como fundador no projeto da Superliga Europeia.Daniel Ekas suas intenções de adquirir o clube e conta com a ajuda de três dos mais carismáticos jogadores da história do Arsenal nos últimos anos, que se teriam mostrado disponíveis para trabalhar num novo projeto.O diretor do clube, Josh Kroenke, filho de Stan Kroenke, já disse que o Arsenal não está à venda, mas o apoio dos três ex-jogadores ao empresário sueco pode causar alguma pressão.