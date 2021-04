Thierry Henry sobre o Arsenal: «Amo este clube até à morte mas já não o reconheço»

Thierry Henry não gostou de ver o Arsenal entre os fundadores da Superliga Europeia. O antigo jogador francês dos gunners considerou mesmo, em declarações ao jornal inglês 'The Telegraph', que o clube está irreconhecível.





"Amo este clube e vou amá-lo até à morte, mas já não o reconheço. O que acaba de acontecer, esta intenção de se juntarem a uma liga fechada, não faz sentido para mim. Têm estado a gerir o Arsenal como uma empresa e não como um clube", considerou Henry.O francês diz que o Arsenal tem "de recuperar a sua identidade". "Talvez seja por falta de conhecimento do que são os valores do futebol, talvez o dinheiro tenha sido uma tentação muito grande. Mas, fosse o que fosse, foi errado. Fiquei chocado, como a maioria das pessoas, com o que estava a acontecer. Estou muito orgulhoso daquilo que os adeptos conseguiram. Não apenas os do Arsenal, todos. O resultado foi uma vitória para o futebol."