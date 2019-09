Unai Emery nomeia Xhaka como o novo capitão do Arsenal

Unai Emery, treinador do Arsenal, nomeou Granit Xhaka para ser o novo capitão dos londrinos na presente temporada. O internacional suíço, de 27 anos, vai substituir, assim, Laurent Koscienly, defesa francês que transferiu-se dos gunners para o Bordéus neste mercado de transferências.





A decisão, tomada nesta sexta-feira, foi informada à direção do clube a sua decisão, depois de consultar o restante plantel. Contudo, Unai Emery ainda não definiu quem será o vice-capitão. Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang são os fortes candidatos ao posto.Esta temporada, Granit Xhaka já realizou seis das oito partidas que os gunners já disputaram - cinco para a Premier League e uma para a Liga Europa. Na próxima segunda-feira, o Arsenal desloca-se até a Old Trafford, para bater-se com o Manchester United, em jogo a contar para a 7.ª jornada da liga inglesa.