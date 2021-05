Wenger: «A Superliga ignorou os princípios do futebol»

Arsène Wenger, mítico treinador que esteve mais de duas décadas no comando técnico do Arsenal, está atualmente no cargo de diretor de desenvolvimento do futebol da FIFA. Em conversa com a Efe, falou sobre a Superliga e o futebol atual e do compatriota Zinadine Zidane.





"A Superliga é um projeto americano liderado por Florentino Pérez, que é provavelmente o presidente da maior equipa do mundo. Mas ignorou os princípios do futebol: lá em cima estão aqueles que o ganham em campo. Não pode ser por decreto. Foi por isso que este projeto não foi aceite, porque esquece o que o grande desporto faz. Jogas contra os melhores porque mereceste", disse à EFE.Questionado pelo choque do futebol moderno em contraste com o futebol antigo, o francês, que orientou os gunners, afirma não ser possível regressar ao passado "a não ser que acreditemos em talento em todo o mundo".A atual dimensão financeira associada ao futebol é incontornável. "O futebol é popular porque é imprevísivel, mas o dinheiro, ao longo dos últimos 30 anos, tornou o jogo previsível.", confessou.Da mesma nacionalidade que Zinadine Zidane e confrontado com a possibilidade de ver o compatriota a orientar a Seleção francesa, Wenger avançou: "Sim, além disso, ele já disse que o gostaria de fazer, portanto não tenho muita dificuldade em imaginá-lo. Espero que continue a ter sucesso porque o que fez pelo futebol é magnífico."