Continuar a ler

A seleção inglesa foi outra das oportunidades declinadas pelo técnico francês de 68 anos que preferiu manter-se no comando técnico dos 'gunners'.



"Rejeitei dois convites da seleção inglesa. Não estava pronto para deixar o trabalho de campo diário. Disse inúmeras vezes que a seleção inglesa deve ser orientada por um treinador inglês. É um país com uma enorme cultura futebolística e com treinadores de qualidade, não seria correto aceitar [as propostas]". A seleção inglesa foi outra das oportunidades declinadas pelo técnico francês de 68 anos que preferiu manter-se no comando técnico dos 'gunners'.

Arsène Wenger deixou o comando técnico do Arsenal na última temporada depois de 22 anos ao serviço do clube. O técnico francês revelou agora ter tido oportunidades para trabalhar noutros projetos, embora tenha rejeitado."Penso que recusei três propostas do Real Madrid. É um dos clubes que toda a gente adora quando é criança. Em todas essas ocasiões, senti que não estavam reunidas condições para sair, já que o Arsenal atravessa um período sensível", revelou numa entrevista à BeIN Sports.