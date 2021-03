Willian e a chegada ao Arsenal: «Vivi o pior momento da minha carreira»

Depois de sete épocas bem sucedidas no Chelsea, Willian não renovou contrato com os blues e no verão do ano passado assinou pelo Arsenal. Só que a sua chegada aos gunners não foi propriamente um mar de rosas e o avançado, de 32 anos, confessa numa entrevista à ESPN Brasil que viveu o pior momento da carreira.





"Foi um começo muito difícil, tirando o primeiro jogo, contra o Fulham. Depois houve alguns bons jogos que ganhámos e em que eu estive bem, mas depois acabámos por entrar numa sequência de maus resultados. Eu também tive uma má sequência, penso que foi o pior momento da minha carreira, sem dúvida. Esta fase que acaba de passar,m mas foi o pior que vivi na minha carreira profissional", reconheceu o jogador."Claro que quando vives um momento difícil, ficas realmente chateado e tentas encontrar soluções, um caminho por onde melhorar, para ajudar a equipa. Foi isso que eu fiz durante todo este tempo, nunca deixei de treinar, de trabalhar, de me dedicar ao máximo. Demorou um bocadinho para as coisas acontecerem, mas nos últimos jogos voltei a jogar bem, a destacar-me com assistências. Fico feliz de voltar a encontrar o meu bom futebol", acrescentou o jogador.Willian ainda não marcou qualquer golo pelo Arsenal, mas diz que tem tido o apoio de todos. "Isto é uma coisa comigo mesmo, é uma coisa pessoal, eu sabia mais do que ninguém que teria de melhorar, eu mesmo teria que sair da situação que estava, por mais que recebesse apoio dos meus companheiros e da equipa técnica. O único que poderia sair daquela situação, de não estar a encontrar o futebol que estão todos habituados a ver-me jogar, era eu mesmo. Mantive sempre a tranquilidade, a cabeça no lugar e continuei a trabalhar duro. A única maneira de encontrares o bom caminho, a boa forma, é o trabalho do dia a dia. Isso eu nunca deixei de fazer, por isso que nos últimos jogos consegui render o que esperavam de mim."